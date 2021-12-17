В Казани в возрасте 77 лет умер основатель первой в столице Татарстана пиццерии "Джузеппе" - итальянец Джузеппе Спарта, сообщает "БИЗНЕС Online".

Итальянец приехал в Казань в далеком 1993 году, он стал одним из первых иностранцев, которые построили успешный бизнес в Республике Татарстан.

Он являлся владельцем и руководителем ООО «Отель Джузеппе»: гостиницы, ресторана и пиццерии на улице Кремлевской.

В 1996 году Спарта женился на Наиле Спарта, тогда же у них родилась дочь Мария-Луиза.

Шесть лет назад Спарта был награжден медалью Татарстана "За доблестный труд" - так был отмечен его колоссальный вклад в развитие сферы обслуживания в республике.