Скандальная история приключилась в центре Актаныш, где в конце сентября был похоронен местный житель Виктор Смирнов. Изданию "Вечерняя Казань" подробности поведали родные покойного.

"В Актаныше два кладбища, с разных сторон села. Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман, — рассказала теща покойного Ирина Грегоржевская. — Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных усопших… И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести. И добавил, что мулла Руслан-хазрат не разрешает устанавливать кресты на православные могилы. Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно".

Через неделю родные обнаружили, что установленный ими православный крест спилен. Они обратились в администрацию Актанышского сельского поселения. Чиновники признали, что кладбище, где покоится Смирнов, не является мусульманским. Но начали уговаривать родственников не возвращать крест на могилу.

"Говорили, что Актаныш — это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую "национальную чистоту".