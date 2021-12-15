В ряд казанских школ поступили сообщения о минировании, сообщила мэрия города. С самого утра в социальных сетях родители били тревогу, заметив полицейских около некоторых школ Казани.

В мэрии призвали мам и пап не переживать и не сеять панику - все сообщения о минировании в учебных заведениях оказались ложными. По каждому провели проверку.

"Мы понимаем, что каждое такое сообщение вызывает у родителей беспокойство, но важно понимать, что активно освещая ложные сообщения о минировании, соцсети лишь провоцируют их рост. То, что на слуху, школьники чаще пробуют. Им зачастую кажется, что это легкий способ отложить контрольную работу или устроить себе отгул. Разумеется, за каждым правонарушением следует наказание: штрафы больно бьют по кошельку родителей, а постановка на учет — влияет на будущее ребенка", — говорится в официальном сообщении.