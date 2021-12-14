Государственная Дума приняла в окончательном чтении закон о региональной власти. Теперь главам регионов законодательно будет запрещено именоваться "президентами", и Рустаму Минниханову придется определиться с тем, как его теперь должны называть.

Помимо этого закон разрешает губернаторам избираться более, чем на 2 срока подряд, конкретное число сроков могут определить Законодательные собрания на уровне регионов.

Срок полномочий губернатора и региональных парламентов составит 5 лет (сейчас не более 5 лет, но каждый регион сам определяет конкретные сроки), пишет тг-канал "Еду в Татарстан".

Закон вступит в силу с лета 2022 года.