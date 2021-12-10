До коллективного иммунитета в Татарстане осталось привить от Covid-19 еще 300 тысяч человек

Вакцинацию от коронавируса на сегодня прошли 2 миллиона 189 тысяч 735 человек, из них вторую прививку сделали 1 миллион 855 тысяч 123 человека. Об этом сегодня, 10 декабря, сообщил заместитель министра здравоохранения РТ – начальник Управления здравоохранения МЗ РТ по Казани Владимир Жаворонков.

По его словам, повторную вакцинацию по истечении 6 месяцев прошли 98 тысяч 194 человека. Разрешат ли жителям встречать Новый год в заведениях общепита и позволят ли проводить массовые праздничные мероприятия, пока неизвестно.

Как пояснила замруководителя Роспотребнадзора Татарстана Любовь Авдонина, специалисты анализируют ситуацию, и решение с учетом совокупности всех данных примут на следующей неделе. Однако в целом уже сейчас понятно, что картина довольно оптимистичная – за счет наращивания темпов вакцинации удалось добиться стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Охват вакцинацией взрослого населения составляет 72%. До 80% нам осталось привить 300 тыс. человек – это в основном жители старше 60 лет. Если темпы вакцинации сохранятся, то к Новому году мы достигнем целевого показателя». Однако нужно помнить, что через полгода иммунитет снова снижается, поэтому если жители не будут проходить повторную вакцинацию, ситуация может вновь ухудшиться", - пояснила Авдонина.