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В Татарстане предложил арестовывать имущество уехавших россиян за нарушения

Такая инициатива хочет разрешить возбуждать дел...

pixabay.com

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Государственный совет РТ подготовил проект изменений в КоАП России, согласно которому власти будут арестовывать имущество людей. Однако это коснется только тех, кто находится в другой стране и ведет деятельность против интересов Российской Федерации. Идею совсем скоро направят в Госдуму.

По информации документа, который подготовил парламент Татарстана, появились случаи совершения россиянами поступков против государственной и общественной безопасности РФ. Но сейчас по закону их не разрешено привлекать к ответственности экстерриториально.

Такая инициатива хочет разрешить возбуждать дела против уехавших людей, если они нарушают интересы России. Для этого специалисты будут арестовывать имущество, пишет «БИЗНЕС Online».

Ранее мы писали о том, что безработного челнинца задержали за отправку данных спецслужбам Украины.

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