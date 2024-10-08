«Он дал мне 200 тысяч долларов»: Сергей Жуков рассказал о съёмках «Руки Вверх»

В Казани прошла премьера фильма «Руки Вверх»

В минувшие выходные в столице Татарстана прошёл премьерный показ художественного фильма Сергея Жукова «Руки Вверх!». Редакции PROKAZAN удалось побывать на предпоказе и пообщаться с самим исполнителем.

«Исэнмесез, бик зур рэхмэт! У меня мама — татарка, поэтому я наполовину татарин, не зря первый показ в Казани. У меня огромное количество родни в Казани, мы здесь осели основательно. Сегодня, Казань, вы номер один! Первые увидите этот фильм», — приветствовал Сергей казанцев.

Автор фото: Марк Асфандияров

«Воссоздали всё до мелочи»

По сюжету, фильм представляет из себя рассказ о жизни самого Сергея Жукова с ранних его лет и вплоть до взрослого осознанного возраста. Но несмотря на то, что все действия были на самом деле, кино назвали художественным. И это не просто так.

«Это художественный фильм, потому что мы не можем очень многое говорить, показывать плакаты моего детства, так как есть авторские права и множество подобных тонкостей. Еще живы персонажи и участники всех этих событий, порой отрицательные. И поэтому из уважения и к ним тоже мы все это сделали деликатно», — рассказал Сергей Жуков корреспонденту PROKAZAN

Также исполнитель рассказал, что художникам приходилось вручную перерисовывать все плакаты и, даже, менять имена героям, которые были изображены. Также съёмки детства Жукова проходили в его родном городе – Димитровграде. Удалось попасть в старую квартиру Сергея, где он когда-то жил, чтобы дополнить реальную картину происходящего и воссоздать юные годы артиста.

Автор фото: Марк Асфандияров

«Целый год съемок, работы тысяч людей. Поэтому, когда люди это узнают, спрашивают: "Это что, серьезный фильм? Большое кино?" Да, хочу развеять сомнения: это большая кинолента, в которой будут самые любимые, знакомые песни "Руки вверх" и та история, которую никто не знает. Все привыкли видеть нас на сцене, но никто не знает, какой ценой нам досталось это удовольствие», — рассказал Сергей Жуков в беседе с журналистом PROKAZAN

Это была пытка

К фильму также основательно подбирали и актёрский состав. Ранние годы Сергея играл его сын – Энджел. По словам артиста, ребёнок – полная копия его самого в детстве, как внешне, так и внутренне.

Более старшие годы сыграл Влад Прохоров. Это, кстати, его первая крупная роль в кино.

Автор фото: Марк Асфандияров

«У меня был пластический грим, потому что я играл Жукова в 30-летнем возрасте. Это очень непростая штука. Вы три часа сидите на одном месте, вам нельзя ни пить, ни есть. Есть нельзя 12 часов, потому что все может отклеиться. Накладной живот, грим — это тяжело. В этом всем еще 6—8 часов в кадре работать. Я за 12 часов головы не клал, просто прямо ходил, а потом играл. И только в кадре можно шевелиться и использовать мимику. Плюс еще жара, но это как-то все неважно», — рассказал молодой артист о сложностях во время съёмок картины.

Если говорить о самой работе с Сергеем, то Влад выражал море позитивных откликов.

Журналистов интересовал вопрос, почему выбрали именно Влада. Ведь нельзя сказать, что парень прям так похож на Сергея Жукова в молодости. Но певец не растерялся и отшутился.

«Влад принес мне 100 тысяч долларов и попросил, чтобы мы взяли именно его. Ладно, шучу... 200 тысяч. Видите, как он улыбается? Засмущался, видите? Вот таким я был в 19 лет — смущенным. Он — это я. У нас очень теплые отношения», — поделился Сергей Жуков.

Фанаты будут ликовать

Если возвращаться к сюжету фильма, то истинные фанаты будут просто ликовать от восторга. Фильм прямо переносит зрителя в эпоху 90-ых годов.

Удалось воссоздать всё до мельчайшей детали. Показывали истории песен, как они писались и сколько переживаний и трудностей пришлой пройти группе «Руки Вверх».

Премьера стартует 10 октября во всех кинотеатрах. Поэтому вооружайтесь хорошим настроение и идите ностальгировать.

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