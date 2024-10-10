Экс-главу исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова оправдали

Суд оправдал бывшего главу Тукаевского исполнительного комитета РТ Ленара Авзалова по обвинению в превышении обязанностей. Говорится о случае, который связан с «Россельхозбанком».

По информации «Татар-информа», в суде уголовное дело по статье о злоупотреблении обязанности сейчас находится на рассмотрении у прокурора.

Не так давно говорилось, что фигурант подозревается в мошенничестве. По данным следствия, в 2018 году Авзалов заставил глав 16 населенных пунктов завизировать акты о проведении побелки и обрезки деревьев компанией «Тукай Тепло-Газ», однако все эти работы провели местные жители. Ущерб - 1,5 миллиона рублей.

Ранее мы писали о том, что в Казани задержали осужденного после побега из зала суда. Не так давно говорилось, что 30-летний Станислав скрылся из зала Московского районного суда.