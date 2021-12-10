Вакцинация подростков от коронавируса в России начнется уже до конца 2021 года, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко. Речь идет о подростках в возрасте от 12 до 17 лет.

"До конца года первую вакцинацию среди подростков проведем по всей России", - уточнил министр, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о сроках и порядке прививочной кампании для детей.

Прививку от коронавируса подросткам будут делать вакциной "Спутник М". Она представляет собой ослабленный вариант препарата "Спутник V". Подростки будут получать 2 компонента: второй введут через 21 день после первого.

Если подростку еще не исполнилось 15 лет, то вакцинация будет проводиться с согласия его родителей или законных представителей. А если подростку уже 15 лет, то с согласия самого несовершеннолетнего.

До конца этого года в гражданский оборот выпустят около 150 тысяч доз вакцины "Спутник M".

В самом начале пандемии говорили, что детям вирус не может навредить, но "дельта" штамм все изменил: дети до 5 лет стали болеть вдвое чаще, а подростки - в 3 раза чаще.

В начале 2022 года начнут испытывать вакцину для детей в возрасте от 6 до 11 лет.