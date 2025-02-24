«Афродеревня» глазами Анастасии Крыловой: как казанская актриса вжилась в роль учительницы из Африки

Жительница Казани стала актрисой федерального масштаба

Анастасия Крылова, популярная актриса театра и кино из Казани известна зрителям по проектам «Трудные подростки», «Родители», «Жить жизнь» и «Топи», «Закрыть гештальт». Совсем недавно на телеканале ТНТ вышел комедийный сериал «Афродеревня», в котором Анастасия исполнила одну из главных ролей. В интервью для ProKazan актриса поделилась, как попала в проект, какие сложности возникали на съемочной площадке и что же общего между ней и учительницей русского языка в Африке.

Анастасия, расскажите, как вы попали в проект «Афродеревня»? Чем вас привлекла роль Тани?

Меня пригласили на пробы, и я с радостью согласилась. Сейчас театре я также часто играю комедийные роли. Я окончила ГИТИС, курс Валерия Борисовича Гаркалина, он учил нас смешить людей сквозь слезы. Хотя, мне кажется, я также сильна в драматических ролях, комедия и трагикомедия занимают особое место в моем сердце, и это одна из причин, почему я выбрала этот проект. Мне нравится, когда зрители смеются на спектаклях, когда весь зал заливается смехом — это мощный энергетический обмен положительными эмоциями.

Авто фото: ТНТ

Героиня Таня привлекла меня своей целеустремленностью: она действительно хочет помочь людям, будучи учителем русского языка и литературы в Африке. Экологическая проблема заставляет её не одну вернуться в родную деревню к отцу, с которым у нее непростые отношения. Мне нравятся сильные героини с собственным мнением, которые будут бороться за свое.

Насколько сложно было войти в образ героини, которая возвращается в родную деревню после жизни в Африке?

Наверное, было бы сложнее, если бы мы снимали в Африке. Например, процесс того, как я учу детей русскому языку и литературе. Однако, сложностей не возникло.

Мне было интересно принять на себя роль учительницы. В сериале есть сцены в школе и взаимодействие с детьми – учитель должен быть структурированным и начитанным, у него должно быть чувство справедливости, а отпечаток профессии всегда проявляться в повседневности — как в решениях, так и в поведении. Я думаю, что мне удалось это передать в образе Тани.

В сериале много комедийных ситуаций. Какая сцена для вас оказалась самой смешной или запоминающейся на съемках?

Одной из самых запоминающихся сцен была свадьба Шанталу и местного тракториста. Весь актерский состав собрался вместе, к нам также присоединилась потрясающая Света Пермякова. Атмосфера была невероятной: много шуток, как от сценаристов, так и от артистов. Жених приехал на тракторе, а сама африканка Шанталу в белом платье — это было очень необычно и запоминающееся. Мы максимально погрузились в эту атмосферу праздника!

Авто фото: ТНТ

Таня — смелая девушка, которая ломает привычный уклад жизни в деревне. Какие ее качества вам близки, а какие были сложны в исполнении?

Как я уже упоминала, мне удалось передать важные аспекты Тани как учительницы, так как профессия играет значительную роль в ее жизни. Что касается качеств, которые мне близки, то это, прежде всего, целеустремленность. Также для Тани важна вера в настоящую любовь: она стремится быть с тем человеком, с которым сама хочет, несмотря на запреты отца.

Что касается сложных моментов в исполнении, то я в жизни менее строгая и более сентиментальная. В некоторых сценах Тане нужно было проявить строгость или даже злость, и режиссер подсказывал мне, как сделать это более выразительно.

Как вы взаимодействовали с партнерами по съемкам? Были ли сложности в общении с актерами из Африки?

Все главные герои говорят по-русски. Мой партнер, Давид Ниамеди, который играет жениха Тани, — гражданин Беларуси и прекрасно знает русский язык. Он очень начитанный и образованный. Остальные главные герои также владеют русским, поэтому никаких сложностей в общении не возникло.

Авто фото: ТНТ

Что касается эпизодических ролей и массовки, то там были актеры, которые не так хорошо знали русский. Но мы интуитивно находили общий язык, так как разговорных реплик было не так много, а все участники съемок были позитивными, открытыми и доброжелательными.

Ваш экранный отец — Владимир Сычев, известный многим по ролям колоритных героев. Как сложился ваш творческий тандем?

Наш творческий тандем сложился идеально. Владимир Сычев очень ответственный артист и на его плечах лежала основная нагрузка, поскольку он участвовал во всех сценах сериала и работал по 12 часов за смену. Это было достаточно непросто, но он настоящий профессионал, и работать с ним было очень комфортно.

«Афродеревня» основана на реальной новости о переселенцах. Как вы считаете, может ли этот сериал повлиять на восприятие этой темы в обществе?

Безусловно, любой сериал, затрагивающий любые темы, может повлиять на общество. Однако, в конечном итоге, каждый зритель решает сам для себя, изменилось ли его мнение после просмотра или нет.

Авто фото: ТНТ

Сериал поднимает тему культурных различий, но в конечном итоге говорит о любви и взаимопонимании. Что лично для вас стало главным смыслом этой истории?

Для моей героини и для меня самой главной темой стали взаимоотношения с отцом. Несмотря на комедийный формат, в сериале затрагиваются вопросы понимания и общения. Персонаж Владимира Сычева неактивно участвует в жизни дочери. Это влияет на её восприятие его мнения. Однако важно помнить, что это комедия, и её цель — развлекать и вызывать смех и каждый зритель сам решает, какие выводы он сделает. У кого-то будет смех, а кто-то может и вовсе не найти в этом юмора — все индивидуально.