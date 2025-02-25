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В Санкт-Петербурге мужчина изнасиловал и задушил матрасом соседку

Погибшая женщина имела синдром Дауна

pixabay.com

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В Санкт-Петербурге ведутся поиски мужчины 1998 года рождения, которого подозревают в изнасиловании и убийстве женщины с инвалидностью. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как передает телеканал, правоохранительные органы рассматривают возможность возбуждения уголовного дела. С места происшествия изъяты отпечатки пальцев предполагаемого преступника.

Ранее стало известно, что погибшая женщина имела синдром Дауна. По предварительной информации, к преступлению причастен ее сосед, живший этажом выше. Предполагается, что он изнасиловал жертву, прижав ее лицо к матрасу, что привело к удушью.

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