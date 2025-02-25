В Ижевске электричка сбила 3 детей на снегоходах

В Ижевске пригородный поезд сбил троих подростков, катавшихся на снегоходе. Пострадавших доставили в больницу, сообщает Telegram-канал Baza.

Инцидент произошёл недалеко от Ракетной улицы. Состав, следовавший по маршруту Ижевск — Воткинск, столкнулся со снегоходом, на котором находились три юноши.

В результате аварии подростки получили различные травмы, один из них находится в тяжёлом состоянии.