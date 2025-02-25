Инфляция в Татарстане в начале 2025 года превысила показатели по всей РФ

В начале 2025 года в Татарстане зафиксирован рост инфляции, который превышает средние показатели по Приволжскому федеральному округу и всей России.

По данным пресс-службы Банка России, в январе годовой уровень инфляции в республике достиг 10,03%. Для сравнения, в ПФО этот показатель составил 9,97%, а по стране в целом — 9,92%.

Больше всего подорожали продукты питания, особенно мясо птицы, свинина и говядина. Это связано с тем, что производители компенсировали рост затрат на зарплаты сотрудников, упаковку и логистику за счет увеличения цен.

Самый значительный скачок цен зафиксирован в сфере услуг, где годовой прирост составил 13,34%. Основной причиной стало повышение государственных пошлин, в том числе за услуги, предоставляемые ЗАГСами.