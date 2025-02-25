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В Татарстане начали набирать контрактников в Африканский корпус

В Татарстане стартовал набор на военную службу ...

Владимир Васильев / «Татар-информ»

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В Татарстане стартовал набор на военную службу по контракту в Африканский корпус. Об этом сообщил подполковник Андрей Козлов, руководитель пункта отбора в Казани.

По его словам, республика начала формирование уникального подразделения Минобороны России, созданного в 2023 году. Пройти отбор можно в двух городах – Казани и Набережных Челнах.

Козлов отметил, что корпус выполняет специальные задачи, помимо комплектования частей для зоны СВО. Кандидаты должны соответствовать строгим требованиям: возраст – до 45 лет (до 55 лет для обладателей редких военных специальностей), хорошее состояние здоровья и способность переносить жаркий климат. Перед отправкой в командировку предусмотрено трехмесячное обучение.

Особенно востребованы специалисты таких направлений, как танковые войска, мотострелковые части и операторы БПЛА. Также требуются переводчики, владеющие французским, арабским, фарси и английским языками.

Служащие Африканского корпуса получают такие же выплаты, как и участники СВО, – до 2,5 млн рублей. Ежемесячное денежное довольствие может достигать 250 тысяч рублей, включая:

  • 2,1 млн рублей от Республики Татарстан;
  • 400 тысяч рублей от Минобороны РФ.

Контракт заключается минимум на год, а военнослужащие получают все положенные льготы.

Дополнительную информацию можно найти на сайте heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в пункт отбора по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40, или позвонить по номерам (843) 221-44-52 и 8 800 222 59 00.

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