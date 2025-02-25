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В Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком

Начальник Управления образования Альметьевского...

pixabay.com

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В социальных сетях распространилось видео из детского сада №29 в Альметьевске, на котором видно, как воспитательница резко выталкивает ребенка из-за стола. Запись вызвала широкий общественный резонанс среди местных жителей.

После инцидента руководство детского сада решило уволить сотрудницу. В Управлении образования города подтвердили эту информацию изданию «Татар-информ».

Начальник Управления образования Альметьевского района Ирина Павловская назвала случившееся недопустимым и отметила, что младший воспитатель с этого дня больше не работает в учреждении.

Ранее мы писали о том, что в Казани 25 февраля маршрутка сбила 12-летнюю девочку.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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