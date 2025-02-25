В Альметьевске воспитательницу детсада №29 уволили за грубое обращение с ребенком
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В социальных сетях распространилось видео из детского сада №29 в Альметьевске, на котором видно, как воспитательница резко выталкивает ребенка из-за стола. Запись вызвала широкий общественный резонанс среди местных жителей.
После инцидента руководство детского сада решило уволить сотрудницу. В Управлении образования города подтвердили эту информацию изданию «Татар-информ».
Начальник Управления образования Альметьевского района Ирина Павловская назвала случившееся недопустимым и отметила, что младший воспитатель с этого дня больше не работает в учреждении.
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