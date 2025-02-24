Вирус с температурой 40 и кашлем до рвоты угрожает республике

В Москве зафиксирована вспышка опасного вируса, который вызывает серьезные симптомы и быстро распространяется. По данным столичного Департамента здравоохранения, заболевание может затронуть не только Москву, но и другие регионы России, в том числе Татарстан. Врачи настоятельно призывают граждан быть осторожными и соблюдать меры профилактики.

Вирус сопровождается такими симптомами, как сильный кашель, иногда приводящий к рвоте и удушью, температура до 40 градусов, а также выраженная слабость и болевые ощущения в глазах и голове. Эти симптомы сильно ослабляют организм и могут привести к тяжелым осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, детей и пожилых людей.

Медики предупреждают, что вирус может быстро распространиться за пределы Москвы благодаря частым поездкам и командировкам, что увеличивает риск его передачи в другие регионы. Поэтому врачи рекомендуют избегать контактов с заболевшими и следить за своим здоровьем.