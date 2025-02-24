Стали известны цены на отдых в термах «Пляж» в Казани

Вскоре в Казани начнет работу термальный комплекс «Пляж», который разместится на Оренбургском тракте, 170, на месте бывшего гипермаркета «Карусель». Организаторы уже объявили стоимость посещения.

Гости смогут выбирать между разовым посещением и абонементом. Цена зависит от зоны отдыха и времени пребывания. Наиболее доступный вариант – трехчасовой визит в будний день в зону «Атмосфера» за 650 рублей, а безлимитный билет туда обойдется в 800 рублей. В общей зоне, рассчитанной как на взрослых, так и на детей, стоимость выше: безлимитное посещение для взрослого стоит 2650 рублей, для ребенка – 1750 рублей. Дети до 5 лет проходят бесплатно, а с 14 лет плата взимается по взрослому тарифу. Для студентов и пенсионеров в будние дни предусмотрены скидки.

Комплекс также предложит абонементы на три, шесть и двенадцать месяцев с ограниченным числом посещений. Так, годовой абонемент по безлимитному тарифу включает 48 визитов и стоит 84 950 рублей.