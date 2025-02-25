ДНК около 30 зверски убитых воинов прочитали ученые из России

Генетический анализ останков мужчин и исследование изотопного состава помогли выяснить детали событий более двух тысяч лет назад у укрепленного поселения Баян булаг на юге Монголии. Материалы были опубликованы в Journal of Archaeological Science.

Исследователи сообщили, что массовые захоронения по всему миру требуют длительного изучения, включая генетические анализы, что помогает восстанавливать исторические события. В случае Баян булаг археологи нашли свидетельства хунно-китайской войны — серии конфликтов между двумя великими империями, упомянутой в работах Льва Гумилева.

Разведка на объекте началась в 2007 году, а раскопки — в 2009 году. Результаты показали, что Баян булаг — руины ханьской крепости и военной базы Шоусянчэн, построенной в 104 году до н. э. во время хунно-китайских войн. На разных этапах раскопок были найдены оборонительные стены, керамика, оружие и печати. Также археологи обнаружили массовое захоронение, содержащее останки около 30 человек, с признаками «намеренного разрубания».

Исследователи предположили, что эти люди погибли в сражении рядом с крепостью, а их тела были перевезены для захоронения. Раскопанные скелеты принадлежали мужчинам до 50 лет, включая самого молодого — не более 20 лет.

Анализ древней ДНК показал, что люди из захоронения генетически близки к населению позднего неолита северного Китая, а также современным ханьцам, тибетцам, корейцам и японцам. Это подтверждает, что в могиле лежат ханьские воины, погибшие в бою с хунну.

Ранее ученые сообщили о массовом захоронении в Орле, где были обнаружены тела 50 человек, убитых польско-литовским отрядом Лисовского в 1615 году. На телах были следы сабельных ранений, что указывает на массовую резню, подобную тем, что были найдены на объекте Баян булаг.

Олег Радюш, ученый из Института археологии РАН, отметил, что по найденным крестам и монетам захоронения датируются Смутным временем, и добавил, что планируется воссоздать образы погибших людей через «лицевую реконструкцию».