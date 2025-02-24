В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги
Катя Царева
Во время концерта Елены Ваенги в Твери скончалась женщина. Очевидцы утверждают, что в зале было душно, а организаторы якобы не предоставили аптечку для оказания помощи.
По информации SHOT, 71-летняя Тамара пришла на выступление в ДК «Пролетарка» вместе с подругой. Во время концерта обе почувствовали себя плохо, и около 21:00 Тамара скончалась. Её спутницу удалось спасти.
Зрители сообщили, что в зале было тяжело дышать, и многие жаловались на духоту. После случившегося Елена Ваенга прервала выступление.
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