В Твери 71-летняя женщина умерла на концерта Елены Ваенги

Во время концерта Елены Ваенги в Твери скончалась женщина. Очевидцы утверждают, что в зале было душно, а организаторы якобы не предоставили аптечку для оказания помощи.

По информации SHOT, 71-летняя Тамара пришла на выступление в ДК «Пролетарка» вместе с подругой. Во время концерта обе почувствовали себя плохо, и около 21:00 Тамара скончалась. Её спутницу удалось спасти.

Зрители сообщили, что в зале было тяжело дышать, и многие жаловались на духоту. После случившегося Елена Ваенга прервала выступление.