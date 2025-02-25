Около села Набережные Моркваши в ДТП пострадали 2 человека

Два человека стали жертвами ДТП возле села Набережные Моркваши.

Легковой автомобиль стоял на обочине, когда в него врезалась фура. Оба водителя были госпитализированы. У водителя грузовика диагностировано сильное сотрясение, у владельца легковушки — травмы средней тяжести, пишет Mash Iptash.

Ранее мы писали о том, что в Казани 25 февраля маршрутка сбила 12-летнюю девочку.

Пострадавшая, по предварительным данным, также нарушила правила, не убедившись в безопасности перехода.