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В ирландском болоте была обнаружена обезглавленная женщина

Тело обнаружили в торфяном болоте у деревни Бел...

pixabay.com

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Европейские учёные исследовали останки, найденные в североирландском болоте в октябре 2023 года. Сначала их приняли за подростка, но позже выяснилось, что это женщина, принесённая в жертву более 2000 лет назад. Её назвали женщиной из Баллимакомбс Мор.

Тело обнаружили в торфяном болоте у деревни Беллаги. Криминалисты установили, что находка археологическая. Изначально считалось, что это юноша 13–17 лет.

Останки частично мумифицировались, сохранились внутренние органы, но череп отсутствовал. Следы порезов на позвонках указывали на обезглавливание. Анализ подтвердил, что это женщина 17–22 лет, ростом около 170 см, жившая в III–I веке до н.э.

По мнению учёных, её убили в ходе ритуала. Профессор археологии Эйлин Мерфи считает, что женщине перерезали горло, затем обезглавили. Голову унесли, а тело осталось в болоте.

Кельты верили, что голова — вместилище души. Исследователи предполагают, что её могли отрезать в жертву богине земли, а затем закопать как ритуальный дар.

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