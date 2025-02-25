Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук
Ученые изучили загадочные звуки, доносящиеся из глубин Марианской впадины.
Самое глубокое место в мировом океане расположено между Японией и Австралией и является частью западно-тихоокеанской системы. Здесь сталкиваются тектонические плиты. По данным исследователей, впадина простирается на 2 540 километров, а её ширина составляет около 69 километров.
Американские океанологи записали звук, исходящий из глубины. Он представляет собой гул с низкочастотными «стонами» и «металлическим» звоном в конце. Это явление получило название Западно-Тихоокеанский биотванг.
С 2014 года ученые фиксируют различные звуки с помощью пассивных акустических океанских планеров. Длительность зафиксированного шума составляет от 2,5 до 3,5 секунд, а его частоты варьируются от 38 Гц до 8 000 Гц.
Исследователи пришли к выводу, что источник звука, вероятно, не связан с мистическими явлениями. Анализ показал его сходство с зовом карликовых китов, обитающих у Большого Барьерного рифа в Австралии.
Однако остается вопрос о том, почему звук слышен круглый год, тогда как киты издают такие сигналы только зимой. Исследования продолжаются, сообщает Хайтек.
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