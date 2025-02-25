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Из недр Марианской впадины в Тихом океане идет таинственный звук

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Ученые изучили загадочные звуки, доносящиеся из глубин Марианской впадины.

Самое глубокое место в мировом океане расположено между Японией и Австралией и является частью западно-тихоокеанской системы. Здесь сталкиваются тектонические плиты. По данным исследователей, впадина простирается на 2 540 километров, а её ширина составляет около 69 километров.

Американские океанологи записали звук, исходящий из глубины. Он представляет собой гул с низкочастотными «стонами» и «металлическим» звоном в конце. Это явление получило название Западно-Тихоокеанский биотванг.

С 2014 года ученые фиксируют различные звуки с помощью пассивных акустических океанских планеров. Длительность зафиксированного шума составляет от 2,5 до 3,5 секунд, а его частоты варьируются от 38 Гц до 8 000 Гц.

Исследователи пришли к выводу, что источник звука, вероятно, не связан с мистическими явлениями. Анализ показал его сходство с зовом карликовых китов, обитающих у Большого Барьерного рифа в Австралии.

Однако остается вопрос о том, почему звук слышен круглый год, тогда как киты издают такие сигналы только зимой. Исследования продолжаются, сообщает Хайтек.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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