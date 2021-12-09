Органы надзора и опеки в Омской области мгновенно отреагировали на обращения граждан, которые увидели в "ТикТоке", как местная мамаша ради роста своей аудитории поит грудного ребенка алкоголем.

Из видеозаписи, которую нашли в Сети правоохранители, следует, что две подруги вели прямой эфир. Одна из них - мать 8-месячной девочки, а вторая - мама двоих детей, которая на момент съемки была беременна третьим ребенком.

Подруги выпивали в эфире, матерились в адрес своих чад, курили и вели себя непотребно.

В какой-то момент проснулась 8-месячная малышка, и мать напоила ее пивом, заявили подписчикам, что "пиво детям полезно".

Теперь прокуратура Омской области организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка не только действиям женщины, но и органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.