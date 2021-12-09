В Ачинске Красноярского края полиция разыскивает кассиршу местного банка, которая вынесла из финансового учреждения коробку с 23 миллионами рублей и скрылась в неизвестном направлении, сообщает Baza.

При плановой ревизии в банке обнаружилась недостача 15 миллионов рублей, 49 тысяч долларов и столько же евро. Вместе с деньгами пропала и сотрудница кассы. Выяснилось, что дама просто сложила деньги в коробку и вынесла ее с работы.

О том, что женщина пропала без вести, в полицию заявила ее мать. Теперь сотрудники полиции ищут работницу банка, к ней есть немало вопросов.