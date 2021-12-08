На Урале местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как в Верхотурье совершил ДТП. Мужчина в нетрезвом виде вылетел в кювет и решил податься в бега, оставив в салоне машины погибшую жену.

Автомобиль Nissan, лежащий в кювете, заметили местные жители, они же позвонили в полицию. Стражи порядка нашли в салоне мертвую 38-летнюю женщину. Найти ее 43-летнего супруга также не составило труда.

Водитель пояснил автоинспекторам, что поехал с женой в магазин, который находится в соседней деревне, но во время движения не справился с управлением и съехал с дороги. Он испугался и покинул место ДТП. Мужчина задержан, автомобиль помещен на специализированную стоянку.