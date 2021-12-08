Известный советский и российский астролог Павел Глоба сделал предварительный прогноз на 2022 года. Он в общих чертах в интервью kleo.ru представил свое видение того, каким будет год в социальном, политическом и иных сферах. Сбудется ли этот прогноз астролога, мы сможем проверить уже совсем скоро.

Что с экономикой?

Павел Глоба уверен, что точная картина 2022 года появится чуть позже, когда год Водного Тигра наступит по китайскому календарю, однако уже сейчас в общих чертах можно характеризовать наступающий год.

Экономические вопросы - самые острые на сегодняшний день. Глоба уверен, что в следующем году спасения от экономического кризиса ждать не придется. Кризис затронет не только Россию, но все страны мира, а также усугубится. Многие испытают нехватку денег, рост цен, снижение качества жизни уже до весны 2022 года.

Мало что изменится и летом, и осенью. Но к осени 2022 года, говорит Глоба, начнется процесс перестройки экономики в России, а следом и в других странах. Это даст шанс на исправление ошибок и улучшения к концу года.

Что с политикой?

Политическую арену ждут изменения на всех уровнях. Глоба считает, что политические кризисы, назревшие почти во всех странах, лопнут, как гнойник. Будет неприятно, но сразу станет несколько легче.

В политике появится много новых лиц, свежих идей и мыслей, реальных действий. В России может появиться человек, который имеет все шансы стать достойным преемником главы государства.

Войны маловероятны, если говорить о больших военных конфликтах. Но небольшие стычки то тут, то там будут вспыхивать, и это - следствие ошибок, допущенных в 2020 и 2021 году, считает Глоба. Так что неспокойно будет в тех странах, которые за последние два года были втянуты в такие конфликты.

Что с климатом и погодой?

Глоба уверен, что год 2022-й принесет изменения в климате. Он считает, что нужно ожидать множественных глобальных катастроф.

Что с коронавирусом?

На вопрос о пандемии коронавируса Павел Глоба отвечает, что 2021-й и 2020-й были для россиян своего рода репетицией, тестом. А вот настоящая пандемия еще впереди, и начаться она должна, считает астролог, именно в 2022 году.

Что с людьми?

По поводу общества Глоба настроен позитивно: он уверен, что в 2022 году люди станут ценить такое понятие, как осознанность. Многие займутся саморазвитием, наладят контакт со своим собственным внутренним миром, смогут реализоваться профессионально и в личной жизни.

Для многих духовные ценности начнут выходить на первый план, оттесняя деньги, выгоду и общественное мнение.