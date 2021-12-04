В Татарстане планируют свернуть около тысячи коек в ковидных госпиталях. Об этом сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Такое решение продиктовано снижением общей заболеваемости коронавирусом.

Садыков отметил, что из 7000 коек 1000 будет переведена в обычный режим оказания медицинской помощи. До этого неделей ранее уже свернули еще 500 мест.

Садыков отметил, что жесткие меры, против которых выступали татарстанцы, например, QR-коды в транспорте, были необходимостью, позволившей прервать цепочку заражения коронавирусной инфекцией и одномоментного наплыва в госпитали и больницы большого количества пациентов.

Ограничения не снимут до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки в республике, и пока, несмотря на небольшие улучшения, речи об отмене жестких мер не идет.