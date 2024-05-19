На базе «Рубина» прошел фестиваль по отбору спортсменов в академию клуба

Сегодня на базе тренировочного центра «Рубина» прошел фестиваль, на котором провели отбор мальчиков, родившихся в 2013-2014 годах, для поступления в академию клуба. Пишет «Бизнес Онлайн».

«Мы пригласили самых талантливых мальчишек на наш фестиваль, где и будет проходить отбор. После анализа мы оставим самых одаренных в нашей академии. Подобные события мы планируем проводить не только в Татарстане, но и в соседних регионах. Наша цель с тренерами - каждый год проводить в отборе около 5 тысяч детей. Сегодня собралось 250 детей. Этим малышам принадлежит будущее. У них есть возможность попасть не только в "Рубин", но и в другие клубы», - рассказал директор академии Андрей Князев.



Директор «Рубина» Шамил Хуснутдинов подчеркнул, что в данный момент перед академией и клубом стоит задача, чтобы 80% выпускников становились игроками основной команды.