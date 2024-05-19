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В Советском районе Казани увидели лося

Сегодня в Советском районе Казани был замечен напуганный лось.

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Сегодня в Советском районе Казани был замечен напуганный лось. Видео было опубликовано в Telegram-канале «Казань на максималках». Вначале животное было обнаружено около Компрессорного завода, впоследствии его удалось снять немного дальше - в СНТ «Березка».

Стоит отметить, что это не первый случай в Татарстане. В 2023 году лось был замечен в Набережных Челнах с травмированной ногой и разорванным брюхом. Также в прошлом году у гимназии №19 в Казани была замечена лиса.

Представители Госкомитета Республики по биоресурсам считают, что в большинстве случаев появление диких животных в населенных пунктах связано с незаконными свалками и открытыми контейнерными площадками.

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