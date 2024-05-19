Ильшат Аминов сообщил о будущем журналистики и влияние новых технологий

В связи с Днем печати Татарстана Ильшат Аминов, глава телерадиокомпании "Новый Век" и лидер Союза журналистов РТ, поделился своими мыслями о сегодняшнем состоянии и будущем журналистики в беседе с главным редактором "Татар-информ" Ринатом Билаловым. Аминов отметил, что журналистская профессия сталкивается с серьезными вызовами, включая нехватку кадров и финансовое подпитание.



Он подчеркнул важность роли журналистов в формировании общественного мнения и необходимость достойного вознаграждения за их участие в профессиональной сфере. Аминов подчеркнул значительное различие между жалованьем журналистов и их вкладом в жизнь общества.



Было уделено особое внимание влиянию технологий на профессию журналиста. По словам Аминова, несмотря на прогресс в цифровых технологиях, искусственный интеллект и нейросети не способны заменить важный человеческий фактор в журналистике, который включает в себя анализ, интерпретацию и генерацию новых идей.



"Поддержание журналистики в роли воспитания и формирования общественного сознания важно, несмотря на быстрое развитие технологий," - отметил Аминов.



В заключение беседы он выразил надежду на то, что журналистика продолжит оставаться миссией, которая не только информирует, но и вдохновляет общество, способствуя прогрессу в культуре и науке.