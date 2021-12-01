Аэропорт Челябинска перестал принимать рейсы из-за ЧП с самолетом из Казани, сообщает URA.RU.

Самолет авиакомпании UVT Aero из Казани ночью 1 декабря выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Из-за происшествия аэропорт временно перестал принимать рейсы.

Известно, что все случилось при заходе воздушного судна на посадку в Челябинске в 2:32.

"Судно видимых повреждений не получило, оно отбуксировано на взлетно-посадочную полосу", — сообщается в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

На борту находились 32 пассажира, один из них - ребенок, а также трое членов экипажа. Пострадавших нет.