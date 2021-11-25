На Филиппинах умерла самая пожилая жительная планеты, 124-летняя Франциска Сусано. Она родилась еще в 1897 году. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Кабанкалана.

"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Лола Франциска Сусано скончалась вечером, 22 ноября. Лола считается самым старым человеком на Западном Негросе и на Филиппинах. Ее официальный статус самого старого человека в мире в 124 года подтверждено рекордами Гиннесса. Лола Франциска всегда останется нашим вдохновением и гордостью" - говорится в заявлении.

Точная причина смерти пока неизвестна. Однако сообщается, что у женщины не было симптомов коронавируса. Статус старейшего в мире долгожителя уже официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса.