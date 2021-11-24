Житель Австрии так не хотел делать прививку от коронавируса, что решил переболеть им в легкой форме, чтобы защититься. В итоге он отправился на специальную вечеринку, сообщает LADBible.

Такие вечеринки устраивают антиваксеры, приглашая кого-то, кто болен коронавирусом в легкой форме. Они верят, что от такого пациента тоже заразятся легкой формой инфекции. В итоге после вышеупомянутой вечеринки госпитализировали еще троих, включая маленького ребенка. Им, к счастью, удалось выжить, хотя состояние их остается тяжелым.

Намеренное заражение получило распространение в Европе, поскольку переболеть - это способ получить "зеленый пропуск" (их аналог нашего QR-кода).