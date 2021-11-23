В Апшеронске под стражу взяли пенсионера, который воткнул нож с лезвием в 25 сантиметров в голову своей жене. Во время скандала на бытовой почве 64-летний мужчина нанес ножом удар в лицо супруге. Та выбежала с ножом в голове на улицу и позвала на помощь соседей. Так ее и доставили в местную больницу.

Врачи достали из головы женщины 25-сантиметровый нож. Операция длилась около часа. Ранение повредило женщине носовую перегородку, левые носовые раковины, гайморову пазуху. Все это с ювелирной точностью восстановили апшеронские хирурги.

Супруг пациентки был арестован, он признал вину в покушении на убийство.