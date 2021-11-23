Мэр Ульяновска Дмитрий Вавилин заявил, что не исключает в случае ухудшения эпидобстановки введения QR-кодов на транспорте, как это сделал Татарстан, но при этом он отметил, что подобная мера - крайняя и не самая желательная.

"Вы видите, что происходит в Татарстане, где перевозки осуществляются по кодам. Это приводит к большим затруднениям, очереди скапливаются. Такого не хотелось бы пожелать нашим гражданам. Но если ситуация будет ухудшаться, не исключаю, что к таким мерам вынуждены будем прибегнуть".

Татарстан стал первым регионом России, в котором ввели QR-коды в общественном транспорте. И первый день нововведения - 22 ноября - прошел с драками, нападениями на кондукторов и контролеров, скандалами в транспорте.