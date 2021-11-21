Сразу в ряде школ Альметьевска началась установка контрольно-пропускных пунктов, которые должны будут обеспечивать безопасность учащихся и педагогов. Об этом сообщают "Челнинские известия".

Как сообщается, КПП будут выглядеть в виде небольших павильонов. В них будут находится сотрудники ЧОП.

"Контрольно-пропускные пункты появились при шести школах №25, 20, 21, 16, 26, 24. Еще два павильона установят при лицее №2, гимназии №1, это сделают в рамках капитального ремонта", - заявили в управлении образования города.