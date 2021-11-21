Ферма в селе Калмаш Тукаевского района РТ, на территории которой был обнаружен птичий грипп, ушла на карантин.

Напомним, ранее здесь подтвердился очаг высокопатогенного птичьего гриппа.

"Несмотря на все профилактические меры, 19 ноября Татарстан также вошел в число регионов, пострадавших от этой инфекции. В Тукаевском районе на перепелиной ферме "КФХ Фролов" был выявлен очаг высокопатогенного гриппа птиц", - заявил главный государственный ветеринарный инспектор региона Алмаз Хисамутдинов.

На ферме уничтожены все 42 тыс. взрослых перепелок и 10 тыс. цыплят, а также 48 тыс. яиц и 171 килограмм мяса.