Перевозчики Татарстана получили оборудование для проверки QR-кодов. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.
По его словам, в данный момент перевозчики подготавливаются к 22 ноября: происходит установка необходимых приложений, сим-карт, а также зарядка аккумулятора.
Сообщается, что автотранспортные предприятия РТ получили смартфоны ZTE Blade A3.
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Почему сейчас при вакцинации 40% населения и после 1,5 лет изучения данной болезни смертность от коронавирусной разновидности гриппа только растёт?
В то время как в Швеции и Китае эпидемия уже побеждена, а объединяет их одно: и там и там "Спутник" запрещен к вкалыванию людям. Причем в швеции за все время эпидемии даже не объявляли принудительного ношения масок.
и многие медики профессионалы считают, что обязательная вакцинация не нужна - а вот не медики во власти убеждены, что только так можно "победить пандемию"