Перевозчики Татарстана получили оборудование для проверки QR-кодов. Об этом сообщил председатель Ассоциации АТП Татарстана Сергей Темляков.

По его словам, в данный момент перевозчики подготавливаются к 22 ноября: происходит установка необходимых приложений, сим-карт, а также зарядка аккумулятора.

Сообщается, что автотранспортные предприятия РТ получили смартфоны ZTE Blade A3.