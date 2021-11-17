В Татарстане нетрезвый автомобилист насмерть сбил двоих человек, которые скончались от полученных травм. Водитель был в неадекватном состоянии, но упорно пытался обмануть сотрудников полиции, пишет "Татарстан-24".

Все случилось накануне на улице Тэцевской в Казани. Водитель сбил двоих, которые, по его уверениям, появились на дороге буквально из ниоткуда, словно материализовались из воздуха. К тому же эти двое переходили дорогу в неположенном месте.

Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, что пешеходы вполне дисциплинированно переходили дорогу по пешеходному переходу, а вот сам водитель явно был пьян.