Поезд снес выехавшую на рельсы Газель - погибли пять человек

В Лесосибирске Красноярского края произошло серьезное ДТП. "Газель" выехала на железнодорожные пути и столкнулась с товарным поездом. В результате погибли пять человек, двое получили травмы, один из них водитель "Газели". Состав не сошел с рельсов, нарушений в графике движения нет.

"Пострадавшие госпитализированы в районную больницу. Необходимая медпомощь оказывается. Состояние тяжелое. Решается вопрос о переводе одного пациента в Красноярскую краевую больницу по стабилизации состояния", - цитирует ТАСС пресс-службу регионального Минздрава.

По данным пресс-службы краевого главка МВД, в машине с работы в гостиницу ехали сотрудники одного из предприятий. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе Красноярской железной дороги, водитель грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.