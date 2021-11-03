Жители Красноярска серьезно переживали за жизнь кота, который целый день балансировал на карнизе 14 этажа жилого дома. Выяснилось, что столь сурово котейку наказали хозяева. Кот царапался, и семейная пара решила проучить его, выставив на карниз 14 этажа.

Окно в квартиру было закрыто, животное истошно орало и скреблось, но внутрь его не пускали. Красноярцы испугались, что кот может упасть из-за сильного ветра. Два часа потребовалось, чтобы на место прибыли волонтеры. Они выяснили, что хозяйка кота беременна, а четвероногий непочтительно ее поцарапал, за что и был наказан.

В полиции отказались возбуждать уголовное дело, поскольку состава преступления не увидели. Волонтеры решили выкупить у парочки животное, чтобы больше не подвергать его риску. Кстати, после большого скандала уже к вечеру ближе хозяева все-таки пустили кота домой.