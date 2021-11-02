В Казани вандалы покусились на павильон на территории бульвара "Белые цветы". Они изрисовали его, и, судя по уровню мастерства, сделали это дети или же подростки.

Парк-менеджер бульвара увидела народное творчество во время обхода территории. В Дирекции парков и скверов Казани заявили, что вандалы не попали в поле обзора камер наблюдения, а потому найти их шансов нет, и в полицию решили не обращаться.

"Очень жаль, что некоторые посетители парков не ценят благоустроенные пространства. Надписи со стен павильона постарались отмыть, однако полностью очистить их так и не удалось", – отметили в Дирекции парков и скверов.