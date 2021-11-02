В Адмиралтейской слободе сегодня загорелся дом бывшего первого вице-премьера Татарстана Равиля Муратова. Дом на берегу Волги площадью 225 квадратных метров загорелся утром.

Поначалу местные долго не могли вызвать спасателей, а потом, по данным Mash Iptash, возникли проблемы с давлением в пожарных гидрантах.

Сейчас пожар потушен. Спасатели разбирают крышу. Никто при пожаре не пострадал. Причины устанавливаются. Особняк принадлежит Равилю Муратову - внештатному помощнику президента РТ Минниханова и бывшему первому вице-премьеру республики.