Мухаметшин поздравил СМИ Татарстана с Днем печати

Спикер парламента РТ поздравил работников СМИ с профессиональным праздником - с республиканским Днем печати. Он подчеркнул, что современное инфополе не знает границ, а острые и эмоциональные публикации и сюжеты создают диалог между различными сторонами.



Мухаметшин также отметил разнообразие представителей СМИ, включая блогеров и пользователей социальных сетей, подчеркнув необходимость высоких стандартов достоверности и взвешенности в информационной деятельности. Татарстанские СМИ занимают заслуженное место в информационном поле страны.



Мухаметшин также отметил активное взаимодействие журналистов с органами госвласти в республике как открытое и конструктивное. Он подчеркнул, что перед Татарстаном стоят значительные задачи, включая проведение международных мероприятий, в освещении которых СМИ играют важную роль.



Спикер парламента выразил благодарность журналистам и всем работникам отрасли за их значимый вклад в общественную жизнь, а также пожелал им творческих успехов, счастья и благополучия в их работе.