Экологический ущерб в Татарстане превысил 2,8 млрд рублей: кто в списке нарушителей

Управление Росприроднадзора по Татарстану подвело итоги года: доказанный ущерб природе республики составил 2,8 млрд рублей. В числе нарушителей — как бизнес, так и обычные жители.

Крупнейший урон экологии нанес казанский предприниматель, организовавший несанкционированную свалку площадью 3 тысячи квадратных метров у Мамадышского тракта. Государству он должен более 1,2 млрд рублей, но возмещать ущерб отказывается, поэтому материалы переданы в Арбитражный суд.

С начала года Волжско-Камское управление возбудило свыше тысячи административных дел и предъявило 119 требований о возмещении вреда. Сейчас ведомство оценивает ущерб от деятельности казанской управляющей компании «Экопарк»: против нее возбуждены три уголовных дела, а урон экологии может превысить 2 млрд рублей.

Регоператор западной зоны УК «ПЖКХ» также сваливал отходы на Мамадышском тракте, нанеся ущерб почти на 12 млн рублей. По решению суда сумма была полностью выплачена. Не отстают и физлица: казанeц завалил мусором земельный участок, ущерб оценен в 627 млн рублей, а в Тукаевском районе аналогичный случай потянул на 56 млн рублей.

С учетом всех выявленных нарушений общее количество предписаний по Татарстану может превысить прошлогодний показатель и приблизиться к ущербу в 6 млрд рублей.