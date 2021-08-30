Татарстан вошел в пятерку лидеров среди регионов России по объемам строительства. Подсчет производился по итогам первого полугодия 2021 года. Об этом говорят данные Татарстанстата.

По объему работ в сфере строительства Татарстан остается на первом месте среди регионов ПФО (127,4 млрд рублей), а среди субъектов России занимает пятое место. Он уступает Москве, Ханты-Мансийскому и Ямало-Ненецкому автономным округам и Московской области.

По объему ввода жилья на июнь 2021-го Татарстан стал лидером среди регионов ПФО. Республика заняла пятое место в России, уступая Московской области и Москве, Краснодарскому краю и Ленинградской области. По объемам индивидуального жилищного строительства (63,4% построенного в республике жилья) Татарстан занял первое место в ПФО и третье — в России.

Всего за первые шесть месяцев 2021-го в республике было построено 1,35 млн квадратных метров общей площади жилых помещений.