Прокуратура в Сысерти выяснят обстоятельства, при которых 9-летний мальчик остался без пальца, прокатившись с водяной горки на базе отдыха "Терсутская".

Мальчик отдыхал на базе с мамой, сообщает Znak. При спуске с горки произошла травма, в результате которой треть фаланги пальца на правой руке пришлось ампутировать. Мать своими силами доставила сына в больницу, где ему провели операцию.

Прокуроры и специалисты Роспотребнадзора намерены проверить базу отдыха на предмет соблюдения требований безопасности для скейт-площадок.

В СУ СКР по региону сообщили, что проводится доследственная проверка.