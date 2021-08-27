- Размер чаши бассейна 11,5 на 25,5 метра, глубина от 1,1 до 1,8 метра. В ходе работ, широко применялись технологии информационного моделирования, что позволило принимать максимально оптимизированные решения в сжатые сроки, - говорится в сообщении.
Напомним, 11 мая 2021 года в гимназии №175 в Казани произошла трагедия - Ильназ Галявиев открыл стрельбу, в результате которой погибли девять человек, 23 пострадали. Галявиева задержали, а по факту нападения на учреждение было возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Сейчас он находится в московском СИЗО "Бутырка" и заявляет о раскаянии.
Ранее мы писали, что власти РТ обратились в Роскомнадзор с требованием запретить публикации о "казанском стрелке".
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