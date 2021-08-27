В казанской гимназии № 175, где произошла стрельба, завершают ремонт бассейна. Объект планируют сдать в запланированные сроки. Об этом сообщает ГУП «Татинвестгражданпроект».

- Размер чаши бассейна 11,5 на 25,5 метра, глубина от 1,1 до 1,8 метра. В ходе работ, широко применялись технологии информационного моделирования, что позволило принимать максимально оптимизированные решения в сжатые сроки, - говорится в сообщении.

После стрельбы в гимназии проводят полноценный ремонт, учреждение начнет работать с 1 сентября в штатном режиме.