4-летнему ребенку зажало голову дверью автобуса в Казани. Видео с инцидентом появилось в социальных сетях. На кадрах видно, как женщина с мальчиком выходят из салона через переднюю дверь, и в какой-то момент дверь закрывается, зажав ребенку голову.

Скандальный ролик посмотрели и Ассоциации АТП Татарстана. По слова председателя организации, Сергея Темлякова, водитель явно не имел умысла причинить ребенку вред, все получилось случайно. Темляков в интервью "Татарстан-24" отметил, что пассажирам следовало бы заблаговременно готовиться к выходу, и первым должен идти именно взрослый, а потом - ребенок.