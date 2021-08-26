В Перми нашли 21-летнюю пропавшую девушку. Ее убили и спрятали в холодильник, пишет "КП".

Пропала девушка 22 августа. Она не пришла домой, не заходила на свои странички в социальных сетях, не отвечала на сообщения и звонки. Родители пропавшей пошли в полицию.

Только на третьи сутки расчлененное тело девушки нашли в холодильнике в квартире в Кировском районе. Фрагменты тела были старательно расфасованы по пакетам.

По подозрению в жестоком убийстве был задержан 25-летний знакомый россиянки. На первом же допросе он признался в преступлении.

Молодой человек стоял на учете у психиатра.